«أبومنبل» في صدارة شباك تذاكر السينما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 09:45 صباحا
فيلم أبومنبل من انتاج استوديوهات دريمووركس الأميركية وبيرل الصينية (أ ف ب)

تفوق فيلم الرسوم المتحركة «أبومنبل» على «داوتاون آبي» ليتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع بدء عرضه في دور السينما، وحقق الفيلم إيرادات قدرها 20.9 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتراجع فيلم «داونتاون آبي» حول الأوساط البورجوازية البريطانية إلى المرتبة الثانية، وحقق الفيلم المستوحى من المسلسل الشهير الذي يحمل العنوان نفسه ، 14.5 مليون دولار في Hسبوعه الثاني، وفقا لوكالة فرانس برس.

أما فيلم جنيفر لوبيز الجديد «هاسلرز» الذي يستند إلى قصة حقيقية حول راقصات تعرّ يخططن لسرقة زبائنهن الأثرياء في نيويورك التي تعاني انكماشا اقتصاديا، فارتقى إلى المرتبة الثالثة بعدما كان رابعا الأسبوع الماضي محققا 11.5 مليون دولار.

وحل رابعا فيلم الرعب «إت تشابتر 2» مع عائدات قدرها 10.4 مليون دولار، وتراجع «آد أسترا» من بطولة براد بيت الذي يؤدي دور رائد فضاء في مهمة خطرة عند حدود النظام الشمسي، من المرتبة الثانية الأسبوع الماضي إلى المرتبة الخامسة مع 10.1 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «رامبو: لاست بلاد» مع 8.6 مليون دولار

7 - «جودي» مع 3.1 مليون دولار

8 - «غود بويز» مع مليوني دولار 

9 - «ذي لايين كينغ» مع 1.6 مليون دولار

10 - «اينجل هاز فالن» مع 1.5 مليون دولار

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