«ذي آيرشمان» يفتتح مهرجان «نيويورك السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 01:20 مساء
المخرج مارتن سكورسيزي، يمين، والممثل روبرت دي نيرو (أ ف ب)

قدم المخرج مارتن سكورسيزي فيلمه الجديد «ذي آيرشمان» للمرة الأولى في افتتاح مهرجان «نيويورك السينمائي»، وهو مشروع طموح سيعرض على منصة «نتفليكس».

وبلغت ميزانية هذا الفيلم الذي يضم نجوما من بينهم روبرت دي نيرو وآل باتشينو 160 مليون دولار واستخدم 117 موقعا مختلفا لتصوير 309 مشهدا، وفق «فرانس برس».

وبدأ سكورسيزي ودي نيرو التخطيط لهذا الفيلم المقتبس من كتاب «آي هيرد يو باينت هاوسز» لتشارلز براندت، قبل 12 عاما.

وقال المخرج للصحفيين بعد عرض الفيلم «واجهنا عقبات عدة كما أننا لم نحصل على التمويل الكافي ولم نجد سبيلا لسنوات».

وأضاف دي نيرو «أنا سعيد لأننا أنجزناه في النهاية فهو استغرق وقتا طويلا».

وبعد رفض العديد من الاستوديوهات المشروع، قبلت منصة «نتفليكس» بإنتاج فيلم «ذي آيرشمان» وهو لقب فرانك شيران الذي تشكل شهادته نسيج الكتاب والفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول شيران (يؤدي دوره دي نيرو) الذي يدّعي أنه قتل أكثر من 25 شخصا بناء على أوامر من رئيس المافيا راسل بوفالينو (جو بيسكي) وزعيم نقابة سائقي الشاحنات جيمي هوفا (آل باتشينو).

كذلك استعان المخرج بتقنيات حديثة لتقديم مؤثرات خاصة على الشاشة طورتها شركة «إندستريال لايت أند ماجيك» التي يملكها جورج لوكاس، تساهم في إظهار الممثلين أصغر سنا.

وبذلك، استطاع دي نيرو (76 عاما) تأدية دور شيران في مراحل عمرية مختلفة.

وسيعرض «آيرشمان» في بعض الصالات الأميركية لمدة 26 يوما قبل بدء عرضه على «نتفليكس» في 27 نوفمبر.

وسيطلق في عدد محدود من الصالات في لوس أنجليس ونيويورك اعتبارا من الأول من نوفمبر قبل عرضه في مدن إضافية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اعتبارا من 8 نوفمبر.

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