خالد جلة: مهرجان أبونجيم يحيي التراث الليبي

ينطلق المهرجان منتصف أكتوبر (بوابة الوسط)

تتواصل في منطقة أبو نجيم جنوب غرب مدينة سرت التجهيزات والاستعدادات لإقامة مهرجان أبونجيم للتراث والآثار، في دورته الأولى، بتنظيم وإشراف منظمة إرث الجبال للتراث والثقافة والفنون، في منتصف أكتوبر.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان، خالد جلة، لـ«بوابة الوسط» إن «التجهيزات شملت إعداد المكان بقلعة أبو نجيم الأثرية، موضحا أن الهدف من المهرجان تشجيع السياحة داخل المنطقة والتعريف بالآثار وكيفية المحافظة عليها وإحياء التراث الليبي، وإبراز مواهب الشباب وتشجيعهم للاستفادة من قدراتهم».

وأوضح جلة أن المهرجان في دورته الأولى يتضمن عروضا للمقتنيات التراثية، وعروضا للأكلات الشعبية، ومعرضا للكتاب، وفقرات فنية مسابقات ثقافية وأمسيات شعرية متنوعة، وعرضا للمنتديات المشاركة وجولة سياحية داخل المنطقة للتعريف بالآثار، وفنونا شعبية تراثية وعروضا للزي الليبي.