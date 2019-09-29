«سوني» و«مارفل» تتفقان على إنتاج أفلام «سبايدرمان»

مجسم قابل للنفخ لسبايدر مان في هوليوود، 26 يونيو 2019 (أ ف ب)

توصلت «مارفل» و«سوني» المتنافستان إلى أرضية مشتركة حول حقوق فيلم «سبايدرمان» وأعلنتا، الجمعة، أنهما ستنتجان الأفلام المقبلة للرجل العنكبوت الذي يؤدي دوره الممثل البريطاني توم هولاند.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في 16 يوليو 2021، وهو يأتي بعد «سبايدرمان:هوم كامينغ» و«سبايدرمان: فار فروم هوم»، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس استوديوهات «مارفل» المنتج كيفن فيدج في بيان «أنا سعيد جدا لأنه ستكون هناك أفلام جديدة من سلسلة سبايدرمان من إنتاج إم سي يو (مارفل سينيماتيك يونيفرس)، ونحن في الاستوديوهات متحمسون جدا للعمل عليها».

وأضاف «سبايدرمان هو رمز قوي وبطل خارق تجذب قصته جميع الفئات العمرية من أنحاء العالم».

ووصلت «سوني» و«ديزني» التي تملك استوديوهات مارفل إلى طريق مسدود خلال الصيف بشأن صفقة تمويل جديدة، مما أثار اليأس لدى الجماهير الذين يتابعون هذه السلسلة.

وكجزء من الصفقة، ستظهر هذه الشخصية أيضا في فيلم مستقبلي من إنتاج استوديوهات مارفل.

وحققت أفلام «مارفل سينيماتيك يونيفرس» حوالي 23 مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم.

ومع أن «سبايدرمان» هو منذ عقود واحد من نجوم القصص المصورة التابعة لمارفل التي تستند إليها الأفلام، فإن «سوني» هي التي تملك حقوق الأفلام التي تدور حوله.

واحتاج الأمر إلى صفقة تاريخية وسرية في العام 2015 بين «سوني» و«مارفل» للسماح لشخصية سبايدرمان بالمشاركة في أفلام «مارفل».