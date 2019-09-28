أفلام «آبل» قد تعرض في السينما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 01:23 مساء
رئيس مجلس إدارة «آبل» تيم كوك في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في 25 مارس 2019 (أ ف ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن دور العرض السينمائي قد تعرض أفلاما منجزة أصلا لخدمة «آبل» للبث التدفقي.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن «آبل» تأمل أن يوفر عرض الأفلام في دور السينما شهرة أكبر للمنصة، ويساعد على استقطاب نجوم من أوساط السينما. ولم ترد «آبل» على اتصالات وكالة «فرانس برس»، الجمعة، للحصول على تأكيد.

ويسمح عرض الأفلام في صالات السينما بالحصول على جوائز سينمائية. وفازت الشركتان الرائدتان في مجال البث التدفقي «نتفليكس» و«أمازون برايم» بجوائز عن أفلام أصلية، عرضت في قاعات السينما.

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وتبدأ خدمة «آبل تي في» في الأول من نوفمبر في أكثر من 100 بلد بسعر 4,99 دولار، مع عدد محدود من البرامج الأصلية في البداية، إلا أنها وعدت بإنتاج عدد أكبر من هذه الأعمال مع الوقت.

وسعر الاشتراك في هذه الخدمة أقل من خدمة «ديزني» المقررة في منتصف نوفمبر بسعر 6,99 دولار، ومن «نتفليكس».

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