منشأة فنية لزيادة الوعي البيئي في سنترال بارك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 04:27 مساء
منشأة فنية في سنترال بارك لزيادة الوعي البيئي (أ ف ب)

تدعو منشأة فنية في سنترال بارك في نيويورك آلاف الأشخاص إلى المشاركة فيها من خلال رسم خطوط زرقاء بفرشاة على لوحة عملاقة من القماش، رمزا للهواء الذي تتقاسمه البشرية بهدف زيادة الوعي البيئي.

ووضع الفنان الدنماركي ييبي هاين قطعة القماش التي يبلغ طولها 180 مترا وعلوها ثلاثة أمتار تقريبا، ورسم أول أربعة خطوط تعبر عن عملية الشهيق والزفير، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتزامن هذا التجهيز الفني المعنون «تنفس معي» مع قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في نيويورك، وهو بات مفتوحا أمام الزوار لترك بصمتهم عليه، وسيبقى هذا العمل في سنترال بارك حتى الجمعة ويمكن أن يستوعب ما بين 3 آلاف إلى 3500 مساهمة، وفقا لفريق الفنان.

وجنّد متحف متروبوليتان للفنون 600 تلميذ من مدارس نيويورك للمشاركة فيه، وقال هاين إن لديه مشاريع عدة مشابهة قيد التنفيذ في دول أخرى، ونفذ مشروعا مماثلا لكن أصغر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام.

ويسعى هذا الفنان المقيم في برلين إلى أن يجوب مشروعه العالم وأوضح أنه يعمل على تجهيز في غرينلاند، أما بشأن الهدف من ذلك، فقال هاين «صنع قطعة فنية معا للتأكيد على أننا نتنفس الهواء نفسه، علينا أن نعي الرابط الذي يجمع بيننا».

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