عرض «بابيشا» في اليوم الثامن لمهرجان الجونة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 26 سبتمبر 2019, 01:24 مساء
عرض «بابيشا» في اليوم الثامن لمهرجان الجونة (ارشيفية:انترنت)

ضمن إطار عروض مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، تعرض أفلام «بابيشا» للمخرجة الجزائرية مونية مدور، وفيلم «بيرانا» للمخرج الإيطالي كلاوديو جيوفانيزي، الحائز على دب برلين الفضي «جائزة أفضل سيناريو» في الدورة الأحدث لمهرجان برلين السينمائي.

وتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي، الخميس، حوارا مع المخرجة الفلسطينية، مي مصري، بعنوان «رحلة الوثائقي»، أدارت المحاضرة المبرمجة الشهيرة، تيريزا كافينا، وتحدثت مصري فيها عن أسلوبها الوثائقي المميز وكيف تتعامل مع كل قصة بشكل مختلف، إضافة إلى تأثيرات حياتها الخاصة في أفلامها وكيف تؤمن بقوة الأفلام الوثائقية في تسليط الضوء على القصص الإنسانية.

كما يعقد حوارا عنوانه «ما بين الواقع والشاشة» مع المخرج والباحث التونسي فريد بوغدير. وتدير الحوار الممثلة التونسية، هند صبري، ويستعرض الحوار المحورية في حياة المخرج التونسي الذي فازت أفلامه بكثير من الجوائز في المهرجانات السينمائية المرموقة.

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