«السينما في حفل موسيقي» ضمن أهم فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة

«السينما في حفل موسيقي» ضمن أهم فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة

ضمن إطار عروض السجادة الحمراء، أقيم أمس الأربعاء، حفل «السينما في حفل موسيقي»، الذي قاده الموسيقار أحمد الصعيدي، مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية.

وشارك في الحفل العازفون المنفردون: جانيت سونغ، على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي، على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا، على آلة التشيلو، والأداء الصوتي، لأمينة خيرت، وانقسم الحفل إلى جزءين، حيث احتفى الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة، بينما احتفى الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

كما عرض المهرجان عددًا من الأفلام المميزة مثل «الحقيقة»، وهو الفيلم الأحدث للمخرج هيروكازو كوريه إيدا، الذي عرض في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، إضافة إلى فيلم «باكوراو» لكليبر مندونسا فيلو وجوليانو دورنيليس، وهو الفيلم الحائز جائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ72 لمهرجان «كان السينمائي» بالمناصفة مع فيلم «البوساء» للادج لي.

وشهدت فعاليات اليوم السابع أيضًا، ضمن برنامج جسر الجونة السينمائي، حيث عقدت جلسة تعريفية بعنوان «إنتاج مسلسل قصة الخادمة» التابع لمنصة «هولو» الرقمية، التي قدمتها نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم تطوير المسلسلات في استوديوهات «إم جي إم» ليندسي سلون، وحكت في هذه الجلسة قصصًا وحقائق ممتعة عن عملية الإنتاج والتحضير للمسلسل.

وعقدت محاضرة بعنوان «فيسبوك وإنستغرام لصانعي المحتوى»، ألقتها مديرة تخطيط العلاقات الإستراتيجية بـ«فيسبوك» سارة أبو زهرة، ومدير التخطيط الإستراتيجي بـ«إنستغرام» سامر جوني جمال.

وتمكنت المحاضرة من الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة باستخدام السينمائيين مواقع التواصل الاجتماعي مثل «ما الممارسات الأفضل لتحقيق أهدافك في مجالك؟ وكيف يمكن أن تستخدم قوة مواقع التواصل بأفضل شكل؟».

«السينما في حفل موسيقي» ضمن أهم فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة

«السينما في حفل موسيقي» ضمن أهم فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة

«السينما في حفل موسيقي» ضمن أهم فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة

«السينما في حفل موسيقي» ضمن أهم فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة