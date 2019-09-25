«السينما في حفل موسيقي» على السجادة الحمراء بـ«الجونة»

الموسيقار أحمد الصعيدي (الإنترنت)

ضمن إطار عروض السجادة الحمراء، تقام مساء الأربعاء، حفلة «السينما في حفل موسيقي»، التي يقودها الموسيقار أحمد الصعيدي، مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج، على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي، على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا، على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت.

وينقسم الحفل إلى جزءين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة، بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

ويتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي جلسة تعريفية بعنوان «إنتاج مسلسل: قصة الخادمة» التابع لمنصة «هولو الرقمية» التي تقدمها نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم تطوير المسلسلات في استوديوهات «إم جي إم» ليندسي سلون، وتروي لنا قصصا وحقائق ممتعة عن عملية الإنتاج والتحضير للمسلسل.

إضافة إلى ذلك، تقام محاضرة بعنوان «فيسبوك وإنستغرام لصانعي المحتوى» وتلقيها مديرة تخطيط العلاقات الإستراتيجية بـ«فيسبوك» سارة أبو زهرة، ومدير التخطيط الإستراتيجي بـ«إنستغرام»، سامر جوني جمال.

تحاول المحاضرة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة باستخدام السينمائيين مواقع التواصل الاجتماعي مثل: ما الممارسات الأفضل لتحقيق أهدافك في مجالك؟ كيف يمكن أن تستخدم قوة مواقع التواصل بأفضل شكل؟

كما يعقد نقاش «بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالي المشترك» مع رئيس العلاقات الدولية في «أنيكا» (الجمعية الإيطالية لصناعات السينما والوسائط المتعددة) روبرتو ستابيل.

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