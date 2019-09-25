بينالي للفن المعاصر في الرباط

عمل فني للمغربية ماريا كريم في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر (أ ف ب)

اُفتُتح البينالي الأول للفن المعاصر في الرباط بعنوان «لحظة قبل الكون» بمشاركة مجموعة كبيرة من الرسامين والمخرجين ومصممي الرقص والمهندسين، ويخصص حيزًا واسعًا للفن النسائي.

وقال المندوب العام لبينالي الرباط، الفرنسي الجزائري عبد القادر دماني، خلال تقديمه الحدث الذي يستمر حتى 18 ديسمبر: «إن الأمر بمثابة التعويض عن نقص من خلال الإضاءة على وجود النساء في الفن»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويكرم البينالي المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم من خلال عرض صور من الحفلة التي أحيتها في الرباط العام 1968، في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

وبعد المرور من أمام تلك الصور، ينتقل الزوار إلى القاعة الأولى للمعرض، حيث جمجمة لإنسان عاقل يعود تاريخها إلى 300 ألف عام اُكتُشفت في المغرب إلى جانب خريطة تبيِّن القارة الأفريقية في قلب العالم وكوفية ترمز إلى المقاومة الفلسطينية مطرزة بشعر نسائي، وهما عملان للفنانة منى حاطوم، وهي فنانة وُلدت في لبنان لأبوين فلسطينيين وتعيش في لندن.

ويتناول الفنانون الآخرون مواضيع الجسد والتمرد والحياة والموت في مجموعة متنوعة من الأشكال والمواد والألوان، ودون أية رقابة، بحسب ما قال منظمو البينالي، ويتضمن البرنامج أيضًا عروضًا سينمائية ومؤلفات أدبية مع لمسة من فنون الشارع للفنان الغرافيتي الأميركي فوتورا في متنزه في الرباط.

