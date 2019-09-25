بالصور: هند صبري تحضر أول عروض «نورا تحلم»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 01:14 مساء
كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)

حضرت النجمة هند صبري العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلمها «نورا تحلم»، ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة.

وشارك هند حضور العرض مخرجة الفيلم هند بن جمعة، ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا، والفنان حكيم، أحد الأبطال.

«نورا تحلم» في مهرجان الجونة السينمائي

وحضر عدد كبير من الفنانين منهم غادة عادل وليلى علوي وبشرى ولقاء الخميسي ودرة وشيرين رضا وريم مصطفى ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وغيرهم من الفنانين. الفيلم كان نجح أخيرا في إثارة إعجاب جماهير مهرجان «سان سباستيان الدولي» بإسبانيا.

كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)
كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)
مشهد من فيلم «نورا تحلم» (الإنترنت)
كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسا توقف «تجربة فظيعة» على مصابي باركسون وألزهايمر