بالصور: هند صبري تحضر أول عروض «نورا تحلم»

كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)

حضرت النجمة هند صبري العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلمها «نورا تحلم»، ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة.

وشارك هند حضور العرض مخرجة الفيلم هند بن جمعة، ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا، والفنان حكيم، أحد الأبطال.

«نورا تحلم» في مهرجان الجونة السينمائي

وحضر عدد كبير من الفنانين منهم غادة عادل وليلى علوي وبشرى ولقاء الخميسي ودرة وشيرين رضا وريم مصطفى ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وغيرهم من الفنانين. الفيلم كان نجح أخيرا في إثارة إعجاب جماهير مهرجان «سان سباستيان الدولي» بإسبانيا.

كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)

كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «نورا تحلم» (الإنترنت)

كثير من النجمات حرصن على مشاركة هند صبري في عرض فيلمها «نورا تحلم» في مهرجان الجونة (بوابة الوسط)