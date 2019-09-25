بالصور: افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتح تجمع «تاناروت» للإبداع الليبي، الإثنين، معرضا للفن الرقمي بعنوان «نوستالجيا»، للفنان محمد بي، بمقر التجمع في مدينة بنغازي.

وتتضمن فعاليات المعرض، الذي يختتم الخميس المقبل، في يومه الثاني، فقرة موسيقية للعازفين منصور الدوفاني ومحمد سليماني، وجلسة نقاش بعنوان «بين الفن التشكيلي والفن الرقمي». ومن المقرر أن يقدم الفنان محمد بي، في اليوم الختامي، رسما مباشرا أمام جمهور المعرض.

وقدم المعرض خاصية الموسيقى المرفقة مع اللوحات، حيث تمكن الزوار من خلال استعمال سماعتهم الشخصية من الاستماع إلى مقاطع موسيقية مختارة مرفقة مع كل عمل.

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)

افتتاح معرض «نوستالجيا» في بنغازي (فيسبوك)