الإعلان عن موعد تسليم جائزة مفتاح بوزيد في دورتها الرابعة

رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري في دورة سابقة للجائزة (فيسبوك)

عقدت لجنة جائزة مفتاح بوزيد في دورتها الرابعة اجتماعا بحضور رئيس اللجنة في دورتها الثالثة محمد المسلاتي وأبوبكر الغزالي الذي كلف برئاسة اللجنة في دورتها الرابعة، وأعضاء اللجنة هشام بوشعالة ومعتز المجبري وخالد المجبري وخليل العريبي، ورئيس مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام علي جابر.

وتم خلال الاجتماع التسليم بين رئيس اللجنة الثالثة ورئيس اللجنة الرابعة للجائزة وناقشت اللجنة عددا من القضايا للإعداد للدورة الرابعة بعد تلاوة التقريرين الإداري والمالي للدورة الثالثة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة.

وتم تشكيل لجنة من بين الأعضاء لتسلم وفرز الأعمال المشاركة والتأكد من مطابقتها الشروط، وتعديل صيغة الإعلان للدورة الرابعة، وتعديل اللائحة حسب ملاحظات أعضاء اللجنة السابقة، كما تم تحديد آخر موعد لتسلم المشاركات حتى 31 مارس 2020، وتكليف علي جابر برئاسة اللجنة الإعلامية للجائزة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 3 مايو2020 اليوم العالمي للصحافة وتسليم الجوائز في 26 مايو 2020 في ذكرى استشهاد الصحفي مفتاح بوزيد.