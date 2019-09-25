ترشيح «آدم» للأوسكار اعتراف بجيل جديد من صناع السينما بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 09:34 صباحا
المخرجة المغربية مريم توزاني (ارشيفية:انترنت)

ترى المخرجة المغربية مريم توزاني أن ترشيح فيلمها الروائي الأول «آدم» لتمثيل المغرب في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي هو اعتراف بجيل جديد من صناع السينما في المغرب والمنطقة.

وقالت، الإثنين: «شرفت بترشيح فيلمي لتمثيل المغرب في الأوسكار، أعتقد أن الأمر لا يتعلق بكونه الفيلم الأول لي أو العاشر لكن بجودة الفيلم، الترشيح أمر ملهم لي وللكثيرين من جيلي في المنطقة، أعتبره اعترافا بجيل جديد من صناع السينما»، وفقا لوكالة «رويترز».

وعملت توزاني (39 عاما) على عدد من الأفلام القصيرة قبل إخراج فيلمها الروائي الأول «آدم» الذي عرض بمهرجان «كان» السينمائي هذا العام، وجاء عرضه العربي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الأحد، ويتطرق الفيلم لواحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية بالمغرب، وهي الحمل خارج إطار الزواج من خلال قصة سامية التي تترك بيت أهلها حتى لا ينكشف أمر حملها وتظل تتجول بحثا عن مأوى حتى تضع مولودها وتقودها هذه الرحلة لمنزل عبلة وطفلتها وردة.

بمرور الوقت تنشأ علاقة إنسانية بين الثلاث إلى أن يصل المولود المنتظر حيث ينشأ صراع جديد داخل سامية بين التخلي عن ابنها آدم والحفاظ عليه في مجتمع ينبذ المولودين خارج إطار الزواج، وقالت توزاني «أعرف أن الحمل خارج إطار الزواج مشكلة مزعجة، وهناك لجنة رسمية تشكلت لاختيار الفيلم المرشح للأوسكار، ومعنى أنهم اختاروا هذا الفيلم أن هناك إرادة حقيقية للنقاش وطرح القضية».

وأضافت «السينما قادرة على تغيير الكثير في المجتمع، وهذا الفيلم لا يتحدث فقط عن النساء لكنه يخاطب الإنسانية بشكل عام، فالمولود الذي جاء للدنيا ليس له أي ذنب ويستحق العيش دون تمييز ضده، حتى اسم الفيلم اخترناه آدم إشارة للمساواة بين جميع البشر، فجميعنا أبناء آدم».

والفيلم بطولة نسرين الراضي ولبنى أزبال وعزيز حطاب ودعاء بلخودة وحسناء طمطاوي، ونال جائزة أفضل ممثلة من مهرجان ديربان في جنوب أفريقيا في يوليو،وبعد انتهاء عرضه في مهرجان الجونة السينمائي يتنقل الفيلم بين عدد من المهرجانات، من بينها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في نوفمبر المقبل.
 

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