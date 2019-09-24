سلوى المقصبي تشارك في برنامج «وخزات»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 08:40 مساء

كشفت الفنانة، سلوى المقصبي، مشاركتها في برنامج «وخزات»، مشيرة إلى أن البرنامج «سلسلة ثقافية توعوية تتضمن مشاهد تمثيلية».

وقالت الفنانة سلوى المقصبي لـ«بوابة الوسط»: أشارك في «وخزات في حلقة بعنوان (من يجرؤ على الكلام) من كتابة محمد المعداني، وفي كل حلقة يتم معالجة قضية أو تسليط الضوء عليها».

وأضافت: «شاركت في هذه الحلقة التي تتحدث عن أطفال التوحد، وتناولنا فيها كل ما يلحق بالطفل من أذى أو سخرية من المحيط، معتبرين أن طفل التوحد غير سوي».

وتابعت قائلة: «شخصية الطفل التوحدي أداها الفنان، فرج الترهوني، بمشاركة كثير من الفنانين، منهم فرج الجعيدي، وطارق بوقرين، ونجاة عطية، وتيتي، وميلود العمروني، ومجموعة من الأطفال».   

ولفتت النجمة سلوى المقصبي إلى أن «المخرج بويصير اهتم بكل ما يتعلق بالقضية التي يتم تناولها، فمثلا أطفال التوحد تم استشارة الدكتورة إيناس الرياني، واستعان بالدكتور طارق بدر، والأستاذة رندة الكرامي».

وأشارت الفنانة، سلوى المقصبي، إلى أن التصوير جرى في المركز الليبي لأطفال التوحد.

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