تحفة فنية من عصر النهضة في مطبخ امرأة مسنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 03:14 مساء
تحفة فنية من عصر النهضة أنجزها الرسام الإيطالي الشهير تشيمابوي اكتشفت في مطبخ سيدة مسنّة في بلدة قرب باريس (أ ف ب)

اكتشفت تحفة فنية من عصر النهضة أنجزها الرسام الإيطالي الشهير تشيمابوي، في مطبخ سيدة مسنة في بلدة قرب باريس، وفق ما قال خبراء فنيون.

ويقدر سعر هذه اللوحة المعنونة «كرايست موكد» ورسمها تشيمابو في القرن الثالث عشر، بين أربعة وستة ملايين يورو وفق خبراء فنيين من «توركين»، وكان هذا العمل ملكا لسيدة مسنة تعيش في بلدة كومبيين في شمال فرنسا، وكان معلقا بين المطبخ وغرفة الجلوس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويعتقد أن اللوحة هي جزء من مجموعة كبيرة يعود تاريخها للعام 1280، عندما رسم تشيمابوي ثمانية مشاهد تصور آلام المسيح وصلبه، وكانت المرأة المسنة تعتقد أن اللوحة هي مجرد أيقونة دينية قديمة عندما أخذتها لدور مزادات محلية لتقدير قيمتها.

ووجدت التحاليل التي أجريت باستخدام الأشعة تحت الحمراء، أنه «لم يكن هناك أي شك بأن اللوحة رسمت باليد نفسها التي رسمت بها الأعمال الأخرى المعروفة لتشيمابوي»، وفقا لخبير الفن إريك توركين.

وتأثر فن عصر النهضة بشكل كبير بالفن البيزنطي الذي لا يزال ينتج بأسلوب مشابه على خلفية ذهبية، وستعرض هذه اللوحة للبيع في دار مزاد أكتيون في سانليس في شمال باريس في 27 أكتوبر.

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