«نورا تحلم» في مهرجان الجونة السينمائي

فيلم «نورا تحلم» ضمن عروض وفعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي (الإنترنت)

يشهد اليوم السادس من مهرجان «الجونة السينمائي» عددًا من الفعاليات وعروض الأفلام منها «نورا تحلم» بطولة هند صبري.

ويبدأ اليوم في العاشرة والنصف صباحًا بحلقة نقاش بعنوان «الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام» بقاعة «أوديماكس» بالجامعة الألمانية، يليها في الثانية عشرة ظهرًا عرض فيلم «الفارس والأميرة» بقاعة «سي سينما 1».

وفي الساعة الثانية عشرة والنصف يعرض فيلم «إبراهيم إلى أجل غير مسمى» بقاعة «سي سينما 2»، وكذلك حلقة نقاش بعنوان «علم وفن جلب تمويل الأفلام» بقاعة «أوديماكس» بالجامعة الألمانية. ثم في الواحدة ظهرًا يعرض برنامج الأفلام القصيرة 2 بقاعة «سي سينما 3»، وفي الواحدة والنصف يعرض برنامج الأفلام القصيرة 1 بسينما «جراند الغردقة»، وبعدها في الثالثة عصرًا يعرض فيلم «ألم ومجد» بقاعة «أوديماكس» بالجامعة الألمانية، وفيلم «143 طريق الصحراء» بقاعة «سي سينما 2».

وفي الثالثة والربع عصرًا يعرض فيلم «سيدة النيل» بقاعة «سي سينما 1»، ثم في الثالثة والنصف فيلم «كاميرا أفريقية» بقاعة «سي سينما 3»، وفي الرابعة إلا ربع فيلم «محصن» بسينما «جراند الغردقة»، ثم في السادسة إلا ربع يعرض فيلم «37 ثانية» بقاعة «سي سينما 2».

وتقام سجادة حمراء لصناع فيلم «نورا تحلم» بمسرح المارينا في السادسة مساء، ويعرض فيلم «طفيلي» بقاعة «أوديماكس» بالجامعة الألمانية، وفي السادسة والربع يعرض برنامج الأفلام القصيرة 3 بقاعة «سي سينما 3»، ويعرض فيلم «دراما السبت» بقاعة «سي سينما 1».

ثم في السادسة والنصف يعرض فيلم «لارا» بسينما «جراند الغردقة»، وفي السابعة يبدأ عرض فيلم «نورا تحلم» بمسرح المارينا، وفي التاسعة يعرض فيلم «مسافر منتصف الليل» بقاعة «سي سينما 2»، وفي التاسعة والربع يعرض فيلم «المرأة الباكية» بقاعة «أوديماكس» بالجامعة الألمانية، وفيلم «يقولون لا شيء يبقى على حاله» بقاعة «سي سينما 1». وأخيرًا في التاسعة والنصف يعرض فيلم «عيد ميلاد سعيد» بقاعة «سي سينما».