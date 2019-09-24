مصلحة الآثار تدرس ترميم قلعة سنيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 10:59 صباحا
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)

قامت لجنة مكلفة من قبل رئيس جهاز إدارة المدن والمباني التاريخية، الإثنين، بزيارة عمل لقلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة بهدف إعداد تقرير شامل حول القلعة التي طالها الإهمال منذ خمسين عامًا.

وتكونت اللجنة المكلفة من كل من مدير مكتب جهاز المدن والمباني التاريخية شحات، ومراقب آثار شحات، ومدير مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية، وفقًا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

والتقى أعضاء اللجنة بعض الأهالي والمزارعين المجاورين للقلعة وتم التأكيد على حمايتها وصون حدودها، استعدادًا لوضع دراسة كاملة حول سبل ترميمها.

لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
لجنة متخصصة تزور قلعة سنيارة الواقعة بين شحات وسوسة (فيسبوك)
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