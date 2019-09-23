«داونتاون ابي» في صدارة إيرادات السينما

«داونتاون ابي» في صدارة إيرادات السينما (ارشيفية:انترنت)

تصدر فيلم الدراما الجديد «داونتاون ابي» إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 31 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون، ومن إخراج مايكل انغلر، وفقا لوكالة «رويترز».

وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد «أد استرا» في المركز الثاني مسجلا 19.2 مليون دولار، والفيلم بطولة براد بيت وجيمي كنيدي ودونالد سثرلاند وكيمبرلي إليز ولورين دين، ومن إخراج جيمس جراي.

أما فيلم الحركة الجديد «رامبو: الدم الأخير»‭ ‬ففي المركز الثالث بإيرادات بلغت 19 مليون دولار، والفيلم بطولة سلفستر ستالوني، ومن إخراج أدريان جرونبرج.

وتراجع فيلم الرعب «إت: الفصل الثاني» من المركز الأولى إلى المركز الرابع محققا 17.2 مليون دولار.