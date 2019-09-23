«الفارس والأميرة» في عرضه الأول بمهرجان «الجونة»

عرض أول لـفيلم التحريك العربي «الفارس والأميرة» بالجونة (الإنترنت)

ضمن إطار عروض السجادة الحمراء، يعرض مهرجان «الجونة السينمائي» فيلم «الفارس والأميرة» للمخرج والسيناريست القدير بشير الديك وإبراهيم موسى في عرضه العالمي الأول.

الفيلم هو أول فيلم تحريك عربي طويل، واستغرق إنجازه أكثر من 20 عاما، ومن إنتاج شركة «السحر» للرسوم المتحركة والمنتج عباس بن العباس. والفيلم من بطولة مدحت صالح ومحمد هنيدي ودنيا سمير غانم وماجد الكدوانى وعبدالرحمن أبوزهرة وغسان مطر وعبلة كامل وسعيد صالح وأمينة رزق.

إلى جانب ذلك يعرض المهرجان العديد من الأفلام السينمائية المميزة مثل «طفيلي» للمخرج الكوري بونج جون هو، وهو الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في الدورة الـ72 لمهرجان «كان» السينمائي، وفيلم «إبراهيم إلى أجل غير مسمى» للينا العبد، والذي يتناول رحلة المخرجة في البحث عن ما حدث لوالدها الذي انتمى في الماضي لجماعة أبو نضال؛ تلك الرحلة التي تساءل كيف يمكن لقرار فرد في العائلة على بقية الأفراد. إضافة إلى ذلك يعرض المهرجان فيلم «جنازة رسمية» لسيرجي لوزينتسا والذي يعرض صورا أرشيفية لم تعرض من قبل لوقائع الأيام الأربعة التي انتهت بمراسم جنازة جوزيف ستالين والتي تفضح بعض الأيام المنسية التي لا يتذكرها الكثيرون اليوم رغم مدى قسوتها.

ويتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي محاضرة «جماليات تصميم الصوت» التي يقدمها مصمم ومهندس الصوت رسول بوكاتي الحائز جائزة الأوسكار فيها طرقا مبتكرة للوصول إلى أفضل تصميم صوتي لفيلمك، حيث تصف المحاضرة أهمية وجماليات استخدام الصوت في الأفلام الروائية المختلفة، وتسلط الضوء على عملية تكوين الصور من خلال استخدام الصوت خلال مراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج.

وتقام كذلك حلقة نقاش «دور وتأثير المهرجانات السينمائية» التي تديرها ميلاني جودفيلو مراسلة «سكرين إنترناشونال».

يشارك في الحلقة ناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي العريق وسيتورا آلييفا مديرة مهرجان سوشي السينمائي والمدير الفني لمهرجان تورنتو كاميرون بايلي إضافة إلى المبرمجة شاينا واينجست ومدير البرمجة في مهرجان برلين السينمائي مارك بيرانسون.

تحاول حلقة النقاش الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالمهرجانات مثل: كيف تنظر المهرجانات إلى دورها وهويتها الآن، وفي المستقبل؟ وما هي المهام الأساسية التي يجب مراعاتها حول كيفية التقديم للمهرجانات السينمائية من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من التواصل، والترويج للأفلام والاستفادة من الدعاية وخلق تعاونات مستقبلية بين صناع الأفلام.