يابانية تفوز بالمسابقة الدولية لقادة الأوركسترا الشباب

قائدة الأوركسترا اليابانية نودوكا أوكيزاوا حاملة كأس مسابقة بوزانسون (أ ف ب)

فازت اليابانية نودوكا أوكيزاوا (32 عاما) السبت في فرنسا بالنسخة السادسة والخمسين من المسابقة الدولية لقادة الأوركسترا الشباب بمهرجان بوزانسون الموسيقي.

وهي المرة الأولى التي تفوز بها امرأة بالجائزة الكبرى لقيادة الأوركسترا في بوزانسون منذ نالت الإيطالية سيلفيا ماساريلي الجائزة مناصفة العام 1993، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وإلى جانب جائزة القيادة التي منحتها لجنة التحكيم برئاسة قائد الأوركسترا الفرنسي يان باسكال تورتولييه، فازت أوكيزاوا أيضا بجائزة الجمهور وجائزة الأوركسترا، وتقدمت في النهائي على الفرنسي فيكتور جاكوب (28 عاما) والصيني لي هاوران (33 عاما).

ونال فيكتور جاكوب تنويها خاصا من لجنة التحكيم، وهي جائزة تمنح للمرة الأولى في المهرجان، وتواجه الثلاثة في قيادة أوركسترا «دويتشه راديو فيلارموني ساربروكن كايزرسلوترن» السبت مع عزف مقطوعة«كونستيلايشنز» من تأليف الفرنسي إريك تانغي ومن ثم القصيدة الفلهرمونية «الموت والتجلي» لريتشارد شتراوس.

وسبق لنودوكا أوكيزاوا أن فازت بالجائزة الأولى والجائزة الخاصة لمسابقة طوكيو الدولية لقيادة الأوركسترا، والجائزة الثالثة في المسابقة الدولية للقيادة «شباب موسيقي» في بوخارست، وتلقت دروسها في جامعة الفنون في طوكيو وفي برلين.

وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها 12 ألف يورو وبمرافقة فنية من ثلاثة أشهر لإطلاق المسيرة الفنية، فضلا عن العمل مع فرق أوركسترا شريكة للمسابقة، وشارك 20 شابا وشابة اختيروا من بين 270 مرشحا في بكين ومونتريال وبرلين وبوزانسون، في المرحلة النهائية بين 16 سبتمبر والحادي والعشرين منه.