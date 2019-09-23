«المختار» يزين مهرجان بئر الأشهب الثقافي

مهرجان بئر الأشهب الثقافي (فيسبوك)

اختتمت الاحد فعاليات مهرجان بئر الأشهب الثقافي الأول برعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، وبإشراف مكتب الإعلام والثقافة طبرق، وتنظيم بلدية بئر الأشهب.

وتضمنت فعاليات المهرجان الذي إنطلق السبت، مجموعة من الورقات العلمية ضمن المحور العلمي للمهرجان، عن سيرة شيخ الشهداء عمر المختار، شارك فيها كل من أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ارويعي قناوي بورقة بعنوان «أصداء استشهاد عمر المختار في الصحافة العربية»، ورئيس قسم التاريخ جامعة بنغازي علام الفلاح بورقة بعنوان «دور حركة الجهاد الليبي في تأكيد الانتماء والهوية الليبية»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

كما شارك الباحث ومؤلف كتاب عمر المختار «الحقيقة المغيَّبة» يوسف الحبوش بورقة بعنوان «التدوين السلبي الذي طال سيرة وجهاد عمر المختار»، والباحث عمر موسى عمر الفضيل بورقة بعنوان «محطات تاريخية من حياة شيخ الشهداء عمر المختار»، وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة طبرق عاشور ونيس بورقة بعنوان «عمر المختار رمز النضال الوطني»، ورئيس تحرير مجلة جامعة طبرق العلمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة طبرق وليد شعيب آدم بورقة بعنوان «قراءة في مواقف وأدوار مشايخ برقة التي أطرت مفاوضات عمر المختار مع الطليان».

وتضمن المحور الثقافي للمهرجان مجموعة من المعارض والعروض منها معرض للكتاب بمشاركة دور نشر ومكتبات من مدينتي بنغازي والبيضاء ومعرض للمقتنيات الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية لمنتدى طبرق بمشاركة كل الرسام عادل الزوي، عاشور البراني المزيني، محمد سميع المزيني، وجلود محمد، عروض للفروسية الشعبية لفرسان بئر الأشهب، وعرض مسرحي لفرقة الفن المسرحي طبرق بعنوان «دميتي»، ومناشط ادبية منوعة.

مهرجان بئر الأشهب الثقافي (فيسبوك)

مهرجان بئر الأشهب الثقافي (فيسبوك)

مهرجان بئر الأشهب الثقافي (فيسبوك)

مهرجان بئر الأشهب الثقافي (فيسبوك)

مهرجان بئر الأشهب الثقافي (فيسبوك)

مهرجان بئر الأشهب الثقافي (فيسبوك)