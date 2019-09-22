بالصور: كل النجوم في العرض العالمي الأول لـ«لما بنتولد»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 22 سبتمبر 2019, 05:09 مساء
من كواليس عرض فيلم «لما بنتولد» في مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

افتتح الفيلم المصري «لما بنتولد» عروضه العالمية، مساء السبت، في مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن وصناعه.

وحضر العرض من النجوم منى زكى، أمينة خليل، يسرا، سميرة مقرون، بشرى، نسرين طافش، ميساء مغربى، رشا مهدى، تارا عماد، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، بسمة، هنا شيحة، المخرج يسرى نصر الله، ريم مصطفى، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، أروى جودة، محمد فراج، إضافة إلى لقاء الخميسى، ريهام عبد الغفور، صفية العمرى، نور اللبنانية، المنتج محمد حفظى، المخرج أبوبكر شوقى.

الفيلم عبارة عن 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهم قصة شاب يبحث عن حلمه بالعمل في الموسيقى مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تماما، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

فيلم «لما بنتولد» من بطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامرعزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الأغاني شريف الهواري.

من كواليس عرض فيلم «لما بنتولد» في مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)
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