حظر فيلم «هاسلرز» لجينفر لوبيز في ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 11:47 صباحا
حظر فيلم «هاسلرز» لجينفر لوبيز في ماليزيا (أرشيفية:انترنت)

حظرت ماليزيا عرض فيلم «هاسلرز» للنجمة جينفر لوبيز الذي تعتمد أحداثه على قصة حقيقية عن مجموعة من فتيات التعري قمن بتخدير زبائن مهمين وسلب أموالهم.

واتهم نقاد فنيون الحكومة الماليزية بأنها تمارس دور الوصي على الشعب بسبب موقفها المتحفظ تجاه الأفلام التي تسمح بعرضها في البلاد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحذف مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا في أغسطس مشاهد جنسية مثلية من فيلم «روكتمان»، الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير إلتون جون.

وأعلنت شركة «سكوير بوكس بكتشرز»، الموزع المحلي للفيلم في ماليزيا، على مواقع للتواصل الاجتماعي حظر السلطات عرض الفيلم.

ولم تذكر الشركة أسبابًا لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مجلس الرقابة قوله إن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت هذه المشاهد.

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