تايلور سويفت تلغي عرضها خلال سباق للخيول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 10:18 صباحا
تايلور سويفت تلغي عرضا خلال سباق للخيول في ملبورن (أ ف ب)

ألغت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت عرضا كان من المفترض أن تحييه في إطار سباق «ملبورن كاب» للخيول، إثر حملة تندد بهذا النوع من السباقات التي تستغلّ فيها الحيوانات.

وكان من المفترض أن تؤدي الفنانة التي أعلن عن مشاركتها في هذه الفعاليات في فترة سابقة من هذا الشهر أغنيتين من ألبومها الأخير «لافر»، وفقا لوكالة فرانس برس.

غير أن مشاركتها أثارت موجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدفع من «الحملة من أجل حماية خيول السباقات» التي انتقدت سويفت على «تغليبها المكاسب المادية على حسّ التعاطف وتأييدها استغلال الحيوانات»، ووقع أكثر من 6500 شخص على عريضة إلكترونية تطالبها بإلغاء العرض.

وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من ليل السبت، أشار مروج الحدث ماشروم إيفنتس لمشاكل في البرمجة لتبرير إلغاء العرض، وأوضح أن التعديلات في جولتها الآسيوية حالت دون تمكنها من الحضور.

وأشادت الحملة بهذا القرار، كاتبة على صفحتها في فيسبوك إن «الضغوطات على تايلور سويفت كي تلغي عرضها أتت بثمارها، ويبدو لنا أنها لبت النداء بغض النظر عن السبب المقدم».

ومنذ العام 2013، نفقت ستة خيول في سباقات «ملبورن كاب» التي تنظم منذ 1876 في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يضع ترامب الدولارات في جيبه؟