تايلور سويفت تلغي عرضها خلال سباق للخيول

تايلور سويفت تلغي عرضا خلال سباق للخيول في ملبورن (أ ف ب)

ألغت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت عرضا كان من المفترض أن تحييه في إطار سباق «ملبورن كاب» للخيول، إثر حملة تندد بهذا النوع من السباقات التي تستغلّ فيها الحيوانات.

وكان من المفترض أن تؤدي الفنانة التي أعلن عن مشاركتها في هذه الفعاليات في فترة سابقة من هذا الشهر أغنيتين من ألبومها الأخير «لافر»، وفقا لوكالة فرانس برس.

غير أن مشاركتها أثارت موجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدفع من «الحملة من أجل حماية خيول السباقات» التي انتقدت سويفت على «تغليبها المكاسب المادية على حسّ التعاطف وتأييدها استغلال الحيوانات»، ووقع أكثر من 6500 شخص على عريضة إلكترونية تطالبها بإلغاء العرض.

وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من ليل السبت، أشار مروج الحدث ماشروم إيفنتس لمشاكل في البرمجة لتبرير إلغاء العرض، وأوضح أن التعديلات في جولتها الآسيوية حالت دون تمكنها من الحضور.

وأشادت الحملة بهذا القرار، كاتبة على صفحتها في فيسبوك إن «الضغوطات على تايلور سويفت كي تلغي عرضها أتت بثمارها، ويبدو لنا أنها لبت النداء بغض النظر عن السبب المقدم».

ومنذ العام 2013، نفقت ستة خيول في سباقات «ملبورن كاب» التي تنظم منذ 1876 في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر.