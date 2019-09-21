انطلاق مهرجان «أصايل» للفروسية في سرت

انطلاق مهرجان «أصايل» للفروسية والميز الشعبي في سرت (فيسبوك)

انطلقت فعاليات مهرجان أصايل للفروسية الشعبية والميز، المقام بنادي خليج سرت للفروسية أبوزاهية، الجمعة، بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، وذلك لمناسبة ذكرى يوم الشهيد، شيخ الشهداء عمر المختار.

وحضر فعاليات المهرجان مديرو أندية الفروسية الشعبية خليج سرت ميلاد عمران، وأندية اهرواة، والظهير، والسواوة، والسلام، والرفاقة، والعديات، واهرواة المركز، وشهداء اهراوة للفروسية الشعبية، وعدد كبير من المواطنين مصحوبين بأطفالهم، وعدد من أعيان قبائل سرت واتحاد الفروسية.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»: «يشارك في المهرجان أكثر من 150 فارسا شعبيا على صهوات جيادهم الأصيلة، يمثلون ثمانية عقود لأندية الفروسية الشعبية والميز الشعبي، كما شارك أيضا عدد من الشعراء الشعبيين بقصائدهم، التي جسدت اللحمة الوطنية والفارس الشعبي وركوب الخيل وتغنوا بالحب والوطن وليبيا».

وأكد عميد بلدية سرت في كلمته أن هذا «المهرجان عنوان للتسامح ويلتقي فيه الفرسان الشعبيون على جيادهم، ويقدمون ويرسمون لوحة وصورة جميلة تؤكد معاني الفارس الشعبي، وتؤكد مبادئ التاريخ والآباء والأجداد».

ويهدف المهرجان الذي يتواصل لمدة يومين برعاية بلدية سرت وبمشاركة ثمانية أندية للفروسية الشعبية بسرت واهرواة، ومشاركة فارس شعبى من بلدية الخمس، إلى إعادة إحياء رياضة الفروسية والميز، ولم الشمل والفرسان الليبيين والتواصل والتقريب بينهم، بعيدا عن الأحقاد والفتن، ويصاحب المهرجان أمسيات شعرية وتراثية.

انطلاق مهرجان «أصايل» للفروسية والميز الشعبي في سرت (فيسبوك)

انطلاق مهرجان «أصايل» للفروسية والميز الشعبي في سرت (فيسبوك)

انطلاق مهرجان «أصايل» للفروسية والميز الشعبي في سرت (فيسبوك)