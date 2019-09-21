افتتاح معرض إحسان عبدالقدوس بـ«الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | السبت 21 سبتمبر 2019, 12:37 مساء
افتتاح معرض إحسان عبدالقدوس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (الإنترنت)

يتضمن برنامج مهرجان «الجونة السينمائي»، السبت، عددا كبيرا من الفعاليات، منها عروض أفلام وبدء الندوات، وكذلك افتتاح معرض الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

وفي العاشرة والنصف صباحا، تقام محاضرة لساندرا شولبيرغ بعنوان «الترميم والحفاظ على الأفلام.. كل شيء قديم يعود جديدا»، ويديرها جاي ويسبرج بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية.

وفي الحادية عشرة والنصف صباحا، يعرض فيلم «أخوات السلاح» بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، في حين يعرض فيلم «جلد الأيل» بقاعة سي سينما 3 في الثانية عشرة إلا الربع، وفي الثانية عشرة والربع يعاد عرض فيلم «البؤساء» بقاعة سي سينما 2.

أما في الثانية عشرة والنصف بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، فيعرض فيلم «ذات مرة في تروبشفسك» بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، ومائدة حوار بعنوان «سينما من أجل الإنسانية.. أصوات اللاجئين في السينما» يديرها رانيلد إيك بقاعة 31-32 بالجامعة الألمانية.

وفي الواحدة والنصف ظهرا، يعرض فيلم «علو الموج» بسينما جراند بالغردقة، وفي الثانية والربع ظهرا يعاد عرض فيلم «ستموت في العشرين» بقاعة سي سينما 1.

أما في الثانية والنصف ظهرا فيعرض فيلم «محطمة النظام» بقاعة سي سينما 3، وفي الثالثة والنصف عصرا، يعرض فيلم «كونغو» بقاعة سي سينما 2، في حين يعرض في الرابعة إلا الربع عصرا فيلم «محطة البرازيل» بسينما جراند بالغردقة.

وفي الرابعة عصرا يعرض فيلم «وراء البحر الغاضب» بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أما في الخامسة مساء، فيعرض فيلم «عيد القربان» بقاعة سي سينما 1.

وفي السادسة إلا الربع تبدأ السجادة الحمراء لصناع فيلم «جلد أميركي» بمسرح المارينا، على أن يبدأ عرض الفيلم في السادسة والنصف مساء بنفس القاعة.

وفي السادسة مساء، يعرض فيلم «كابل»، ثم فيلم «مدينة في الريح» بقاعة سي سينما 3، وفي السادسة والربع مساء، يعرض فيلم «محصن» بقاعة سي سينما 2.

ويعرض فيلم أغنية «بلا عنوان» بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أما في الثامنة إلا الربع، فيعرض فيلم «المرأة الباكية» بقاعة سي سينما 1، وفي الثامنة مساء يعرض فيلم «قبلات مسروقة» بقاعة سي سينما 3.

أما في التاسعة مساء، فيعرض فيلم «أمة الطفل الواحد» بقاعة سي سينما 2، وفي التاسعة والربع مساء، يعرض فيلم «الأب» بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفي التاسعة والنصف فيلم «أغنية بلا عنوان» بسينما جراند الغردقة، وتختتم العروض في العاشرة والنصف مساء بفيلم «لما بنتولد» بمسرح المارينا.

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