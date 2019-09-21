صدور رواية غير مكتملة بعد 15 عاما من وفاة مؤلفتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 10:08 صباحا
صورة للكاتبة الراحلة فرنسواز ساغان ملتقطة في 13 ديسمبر 1985 في باريس (أ ف ب)

بعد 15 عاما على وفاة صاحبة رواية «بونجور تريستيس»، صدرت رواية غير منشورة وغير مكتملة للكاتبة الفرنسية فرنسواز ساغان بعنوان «لي كاتر كوان دو كور» (زوايا القلب الأربع)، الخميس.

والكتاب صادر عن دار «بلون» للنشر وهو لم يكن واردا في برنامج إصدارات الدار لهذا الموسم، وفق «فرانس برس».

وكانت الأوساط الأدبية تعج، في الأشهر الأخيرة، بشائعات حول صدور عمل غير منشور لكاتب الراحل. وتستخدم فرنسواز ساغان في الرواية أسلوبها الساخر، الذي تتميز به، إلا أن القارئ لا يشفي غليله لأن الرواية غير منجزة.

وتبدو الشخصيات والديكورات بالية بعض الشيء. وتتمحور على ابن صناعي ثري يتعرض لحادث سير مروع. قبل الحادث كان زواجه يعاني أصلا الكثير من المشاكل، وبعده باتت زوجته ماري لور «الأنيقة والمعدومة الثقافة» تنظر باحتقار إلى هذا الرجل المعوق. أما فاني والدة ماري لور فمعجبة بصهرها. وكتب دوني ويستهوف نجل فرنسواز ساغان مقدمة الرواية.

وروى أنه عثر على المسودة «صدفة» بعد وفاة الدته العام 2004 وهو كان مطبوعا على الآلة الكاتبة. وادخل بعض التعديلات الطفيفة من دون أن يمس «باسلوبها ولا لهجة الرواية». وتتوقف الرواية على بداية سهرة كبيرة يفترض أنها ستشهد تطورات كثيرة.. من دون أن تعرف النهاية.

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