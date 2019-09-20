الفنان مهند عبود ينتهي من تصوير أغنية «مجهول»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 07:36 مساء

انتهى الفنان الليبي، مهند عبود، من تصوير أغنية «مجهول»، وهي من تأليف علي خويلد وألحان عبدالسلام القرضاب وتوزيع جروب جيتار وتنفيذ وسام قربع.

وقال الفنان مهند عبود لـ«بوابة الوسط»، الجمعة: «قدمت أغنيتين، وهما (ضائع مني، وعادي عادي) منذ فترة ولقيتا استحسان المستمع والمشاهد، فأردت خوض التجربة من جديد وبشكل إخراجي جديد».

وأضاف: «أغنية مجهول عمل وطني وعاطفي ومختلف عما سبق، خصوصا أن آلة الجيتار كان لها دور كبير وأساسي في العمل عكس كل الآلات الموسيقية الأخرى، بالإضافة إلى مشاركة الفنان عماد صولة وجمال شكري ومعز كريم ومحمد عموش».

ولفت الفنان مهند عبود إلى أن أغنية «مجهول» من إخراج مروان الخطري وتصوير محمد الحجاجي ومخرج مساعد حسن المجدوب.

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