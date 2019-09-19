المسرح الوطني يبدأ عرض «ثامن أيام الأسبوع» في بنغازي

بدأ المسرح الوطني بإدارة الفنان حمزة بليبلو، عرض مسرحية «ثامن أيام الأسبوع» تأليف علي عبد النبي، وإخراج علي الأشلم، بعرض خاص بالفنانين في مدينة بنغازي.

وقال الفنان مروان العبار لـ«بوابة الوسط» إن «مسرحية ثامن أيام الأسبوع بطولة الفنان القدير محمد لامين ومروان العبار وتمثيل محمود كموكا ومحمد الفرجاني وإضاءة عوض الفيتوري وموسيقى أنس العريبي وديكور الفنان عمر اقوية».

وأضاف: «المسرحية تحكي عن صراع بين شخصين، زائر المقبرة وهو شخص متفائل جدًّ، وحانوتي لا يهمه إلا دفن الناس وإن كانوا على قيد الحياة، ويميل للتشاؤم».

وأشار العبار إلى أن «الأحداث تتصاعد بين الشخصين إلى نهاية المسرحية بشكل مأساوي».

وأكد الفنان مروان العبار أن «المسرحية هي للمشاركة بالمهرجانات الدولية والعربية».