عرض لوحات المخرج غاس فان سانت في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 03:10 مساء
أربع لوحات للمخرج غاس فان سانت في غاليري «فيتو شنابل» في نيويورك (أ ف ب)

تعرض تسع من أحدث لوحات فان سانت، مخرج أفلام مثل «الفنت» و«غود ويل هانتينغ»، حتى الأول من نوفمبر، في غاليري «فيتو شنابل» في حي غرينتش فيلدج في أول معرض منفرد له في نيويورك.

وجاءت غالبية لوحات الأكواريل المنجزة على الكتان، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من مترين، من دون عنوان مع شخصية رئيسية، وهي رسم تقريبي لرجل عار يبدو كأنه يطفو وسط مشهد يعج بالألوان التي تتشابك، مع نصب معروف من لوس أنجليس وهو مرصد غريفيث، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي عرضه المنفرد الأول في نيويورك استوحى غاس فان سانت، المقيم في لوس أنجليس منذ نهاية السبعينات، «بعض التفاصيل والمشاهد من السنوات التي عاش فيها قرب هوليوود» على ما أوضح المخرج البالغ من العمر 67 عاما. 

وأكد فان سانت، الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان العام 2003، أن الرسم وإنجاز الأفلام هما نشاطان مختلفان مع وجود بعض الروابط بينهما، وأوضح أن «الإخراج يهتم بالقصة مع الحبكة الدرامية، في حين أن الرسم يقوم على حبكة نظرية مرتبطة بالإطار»، ويهتم فان سانت أيضا بفن التصوير الفوتوغرافي، ونظم فى العام 2011 معرضا مشتركا مع الممثل جيمس فرانكو في لوس أنجليس.

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