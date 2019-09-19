فوزية مخلوف .. نسمة من بحر الشابي

اللوحة التي رسمتها من صورة لمنارة الشابي القديمة

فوزية مخلوف نسمة بحر الشابي العليلة

الموهبة من عند الله، إنها كالكلمة خلقها كالنور، ونثرها كالبذور؛ متنوعة تزهر وتنمو وتترعرع، يرحل عنا حاملها، ولكنها لا تموت.. إنها كائن حي يولد ويحيا، ولا تموت؛ تظل حية مثلما يريد لها خالقها؛ كم من رسومات تتحدث عن حضارة الإنسان. نحن لا نعرف من نقشها، أو حفرها، على الصخور.. ولكننا نراها أمامنا الآن منذ رسمت منذ سبعة آلاف سنة تنبض بالحياة في الاقصر واهرامات صقاره وجبال تبستي.. نرى مثلها باتساع العالم، ولكننا لا نعرف من نقشها.

رفيقتنا رحلت عنا منذ يومين، كانت تحمل بذرة موهبة لم تتفتق إلا بعد سبعة عقود، وستعيش بعدها طويلا.. سنرى إبداعها ونتذكر هذه التي اتفق كل من عرفها أنها نسمة عليلة من بلادي، من بحر الشابي.

ودعتنا هذه النسمة، وتركت ريشتها، ورسومات، وموهبتها ورحلت، فضمور الرئتين داء قاتل يخنق صاحبه بهدوء، ويصعب كثيرا إيقافه ولكنه لا يقتل الموهبة والصيت والسمعة، منذ أشهر رحل بسببه الأديب أحمد إبراهيم الفقيه، الذي زرته في المشفى، قبل أيام من رحيله، ووجدت موهبته ممسكة بالقلم، ثم وضعته على الورقة. وظلت هي والكلمات ولكنه رحل عنا.

السيدة فوزية مفتاح مخلوف نموذج رائع لإنسانة مكافحة، نشأت مبتهجة فرحة بشبابها وبلادها الوليدة، رأت النور مع استقلالها، وعاصرت قيامها. لم تُوفق في زواج مبكر، فرفعت "البيشة"، من على وجهها واختارت التدريس، وكانت من أوائل المنتسبات إلى الجامعة الليبية في وقت كان يصعب على العذارى أن يلتحقن بها، فما بالك بمطلقة وطفلتين. انطلقت مع جيلنا رفيقة وصديقة، كانت كالأخت الكبيرة، التي لا تستقبلك إلا متبسمة وتسمع منك وتنصحك وتتابع خطواتك.. وعلى طول الطريق سرنا معا، وتزوجت ثانية، وعاشت بعيدا عن بحر الشابي، وظللت تتطلع إلى اليوم الذي تعود وتستنشق نسائمه، لم تكن تعلم أن داء أصاب رئتيها. وعادت إلي بنغازي إلى شاطئ الشابي وكثيرا ما راها من يعرفها تتطلع من رصيفه نحو "سطحاته" ، ثم عادت ثانية إلى بريطانيا؛ وهناك علمت أن ضمورا اصاب رئتيها ، وفيما كانتا تخنقانها تفجرت موهبتها وبدأت ترسم لوحات تنبض بالحياة وبحب بحر الشابي. لم يكن ثمة علاج سوى كمامة الأكسجين والريشة والألوان والذكريات، إلى أن رحلت عنا يوم أمس الأربعاء 18 /8 / 2019 . ووسدت ثرى المقبرة الاسلامية

فيا رفيقة مشوارنا الجميل في رعاية الله ، إلى جنات النعيم، فهو، جل شأنه، جعلها لعباده الصالحين.. وأنت كنت صالحة مُصلحة بتواصل عمرك المعجون بالدفء والود.. ومحبة الناس .. وبحر الشابي.

اوكسين من الشابي وحفيدها

الوردة رسمت هذه الوردة

تشكيل

مع رفيقاتها بمدرسة الاميرة ستى 1957

في استقبال الملك سنة 1953

طبيعة صامته

رسم لمنزلها في الهواري

تشكيل زخرفي

زخرف

مع ام كلثوم في بنغازي

فى الجامعة الليبية سنة 1970 من اليمين الشيباني ومحمد عقيلة وفوزية مخلوف والدكتور هادي بولقمة واطلوبه الرئيشي