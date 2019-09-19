43 دولة تشارك في فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي

ملتقى الشارقة الدولي للراوي (ارشيفية:انترنت)

ينطلق ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته التاسعة عشرة، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث في 24 سبتمبر ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة 97 راويًا وباحثًا وإعلاميًّا من 43 دولة من بينها إيطاليا «ضيف الشرف».

ويستلهم الملتقى هذا العام قصص «ألف ليلة وليلة» ليغذي الخيال في عقول الأجيال الجديدة. وقالت منسقة الملتقى، عائشة الحصان الشامسي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: «بعد أن كان الملتقى إماراتيًّا خليجيًّا، أصبح عربيًّا ثم دوليًّا، يستضيف الرواة والحكواتيين من مختلف دول العالم»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويشمل برنامج الملتقى مجموعة من الورش العملية والأحداث التفاعلية الموجهة بالأساس للأطفال، التي انبثقت أسماؤها من كتاب ألف ليلة وليلة، مثل «المصباح المضيء» و«البلورة السحرية» و«مجوهرات الأميرة ياسمينة»، كما يشمل جلسة حوارية عن «ألف ليلة وليلة في الدراما الكويتية» بمشاركة فنانين من الكويت، منهم سعاد عبد الله ومحمد المنصور وجاسم النبهان وعبدالرحمن العقل.

وينظم الملتقى حلقة نقاشية بعنوان «استلهام التراث الإماراتي» بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، كما يقيم معهد الشارقة للتراث معرضًا، يشمل أبرز إصداراته وبعض الكتب التي تتعلق بشعار الدورة.

بدأت فكرة الملتقى العام 2001 بإقامة «يوم الراوي» بهدف حصر وتوثيق مرويات وخبرات ومشاهدات الرواة الإماراتيين، الذين ولدوا منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، ثم تحول في 2015 إلى ملتقى عربي إقليمي ثم ملتقى دولي.