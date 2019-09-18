اعتماد المصري أحمد المرسي في «الجمعية الكندية للمصورين السينمائيين»

المصور المصري أحمد المرسي (خاص لـ بوابة الوسط)

حصل مدير التصوير المصري، أحمد المرسي، على اعتماد «الجمعية الكندية للمصورين السينمائيين»، وهو امتياز يصبح المرسي من خلاله أحد أعضاء الجمعية المسموح لهم بإلحاق أسمائهم بالحروف الأولى من اسم الجمعية «CSC».

وتعد «الجمعية الكندية للمصورين السينمائيين» مؤسسة غير ربحية، تأسست العام 1957 وتتمثل مهمتها في تشجيع الإبداع الفني والمهارات المطلوبة لفن التصوير السينمائي، وتضم الجمعية أكثر من 500 عضو، يتم اختيارهم أعضاء معتمدين وفقا لمعايير خاصة يقاس من خلالها تفردهم في التصوير في المجالات المختلفة، مثل الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية والعروض الخاصة والإعلانات التجارية، ويسمح للأعضاء المعتمدين في الجمعية وضع الحروف «C.S.C» أو «CSC» بعد أسمائهم.

ومنذ أشهر قليلة كان المرسي قد فاز بجائزة التميز عن فيلم «الأصليين» من الجمعية الأسترالية للمصورين، وهذا بعد ترشحه للجائزة التي تنافس عليها الحاصلون على الجائزة الذهبية في فئة السينما على مستوى أستراليا، وهي أيضا الجائزة الخامسة التي يفوز بها المرسي من الجمعية منذ انضمامه إليها العام الماضي.