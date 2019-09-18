إعلان لجان تحكيم مهرجان «الجونة السينمائي»

تنطلق الدورة الجديدة مساء الخميس وحتى 27 سبتمبر الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

اختار مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الثالثة مجموعة من أبرز صناع الأفلام العرب والدوليين لاختيار الأفلام الفائزة في مسابقاته الثلاث.

ومع برنامج المهرجان، الذي يحتوي عددا من الأفلام المميزة لصناع أفلام مخضرمين، وأفلاما مثيرة لصناع أفلام واعدين، يجعل من عملية التحكيم أكثر صعوبة وتحديا.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري المتميز خيري بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية في السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام في أواخر التسعينات.

وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلي، مدير مهرجان «سيدني السينمائي»، الذي شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل «سان سيباستيان» و«بوسان» و«تورنتو» و«روتردام» و«دوربان» و«طوكيو»، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة في آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في مكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين، المدير الفني لمهرجان «دفيجنيي الوطني» ومهرجان «ستريلكا السينمائي».

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه، مؤسس مهرجان «موسى إنفايت» السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان «روتردام السينمائي الدولي» لمدة 15 عاما، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، الذي ترشح لجائزة الأوسكار في العام 2019. كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية ناهد نصر الله.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، الذي حققت أفلامه اهتماما نقديا وجماهيريا واسعا. وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان «تامبيري السينمائي» يوكا بيكا لاكسو. وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز «الأوسكار» والنجمة الممثلة التونسية درة زروق.

تستضيف الدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السينمائي» لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي)، التي تمنح جائزتها لفيلم عربي طويل. وتضم اللجنة كارستين كاستيلان الصحفي والناقد السينمائي الألماني، وميرفت عمر الناقدة السينمائية المصرية، إضافة إلى فريدريك بونسار الناقد السينمائي الفرنسي.

كما يرحب المهرجان بشبكة تعزيز السينما الآسيوية (نيتباك)، التي تمنح جائزتها فيلما روائيا طويلا لمخرج آسيوي، تتكون لجنة تحكيم «نيتباك» من جولنارا أبيكييفا الناقدة والمؤرخة السينمائية الكازاخية، رئيسة للجنة التحكيم، والناقدة السينمائية السورية الفرنسية ندى الأزهري، وحسن حداد الكاتب والناقد السينمائي البحريني المميز.

المخرج المصري خيري بشارة (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج والممثل السنغالي موسى توريه (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج المصري مروان حامد (خاص لـ بوابة الوسط)