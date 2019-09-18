سبها تستقبل برنامج «سبوت لايت» لدعم المواهب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 11:42 صباحا
من فعاليات برنامج «سبوت لايت» في سبها (خاص لـ بوابة الوسط)

استقبلت مدينة سبها، الثلاثاء، فعاليات برنامج «سبوت لايت» لدعم المواهب، التي شارك فيها عدد من شباب المدينة لإبراز المواهب الثقافية والفنية وتسليط الضوء على قدرات شباب الجنوب.

وتضمنت الفعاليات، التي أقيمت على خشبة مسرح سبها الشعبي، فقرات غنائية ومعارض للرسامين وعرضا لأفلام، إلى جانب سرد القصص وإلقاء الشعر، مكنت الشبان المشاركين من عرض قدراتهم الفنية والثقافية والتعريف بها.

ومثلت فعاليات البرنامج الثقافية والفنية فرصا للشباب المشاركين للتعارف والحوار والتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، لتأكيد قدرتهم في التغلب على الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقالت مؤسسة برنامج «سبوت لايت» لدعم المواهب في سبها، فاطمة سالم إبراهيم، لـ«بوابة الوسط»: «لقد جاءت فكرة سبوت لايت نظرا لوجود شباب كثر في المجتمع لديهم مواهب مختلفة، ولكن لا يجدون مكانا أو منصة لعرضها على الآخرين أو إبرازها، خصوصا في ظل اختفاء المواهب الآن نتيجة الظروف. وتجسدت الفكرة في أن يكون البرنامج عبارة عن منصة لدعم وعرض المواهب الفنية والثقافية».

وأشارت مروة محمد أحمد، إحدى المشاركات في البرنامج، إلى أن هذه الفعاليات كانت الفرصة الحية كي ألقي بقصيدتي التي تحمل عنوان «كلنا نحب البلاد» من خلال كلمات تحكي عن الدمار الذي حصل فى بلادنا من قتل وسرقة وتعد على ممتلكات الناس، كما تبرز افتقارنا إلى الأمن.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد خلال الشهور الأخيرة حراكا شبابيا كبيرا حول البرامج الثقافية والفنية، من بينها الرسم على جدران بعض الشوارع، وإقامة أمسيات فنية وعروض مسرحية بمشاركة شبابية ونخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، بهدف إبراز وجه المدينة الجميل.

من فعاليات برنامج «سبوت لايت» في سبها (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات برنامج «سبوت لايت» في سبها (خاص لـ بوابة الوسط)
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