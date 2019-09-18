فرقة «يو 2» تعلن أول حفل لها في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 10:41 صباحا
حفل «يو 2» في الهند مقرر له أن يكون في 15 ديسمبر المقبل (أ ف ب)

أعلنت فرقة الروك الأيرلندية «يو 2» أول حفل لها في الهند تنوي إحياءه في ختام جولة «جوشوا تري تور 2019» في مدينة بومباي في الخامس عشر من ديسمبر.

وتستقطب الهند منذ بضع سنوات مزيدًا من النجوم العالميين الذين يقيمون الحفلات فيها في قاعات تغص بالحضور، من أمثال بيونسيه وشاكيرا و«كولدبلاي» وديمي لوفاتو وبراين آدمز، وفق «فرانس برس».

وقال عازف الباص في الفرقة آدم كلايتون: «يسعدنا أن نشكل همزة وصل بين دبلن وبومباي»، في حين ذكر قائد الفرقة بونو بالنضال المشترك بين الهند وأيرلندا للاستقلال عن بريطانيا.

وقال بونو لمجلة «رولينغ ستون إنديا»: «لدينا الألوان عينها على علم أمتنا الصغيرة. وعلق المهاتما غاندي على الكفاح من أجل استقلال أيرلندا، محذرا من النضال العنيف».

وأردف: «بالاضافة إلى ذلك فإن رئيس حكومتنا هو طبيب تدرب في بومباي التي يتحدر منها والده»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار المولود لأب هندي.

وتنطلق جولة «جوشوا تري تور 2019» في أوكلاند في الثامن من نوفمبر، وهي تشمل محطات في ملبورن وسيدني وبيرث وسنغافورة وطوكيو وسيول ومانيلا.

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