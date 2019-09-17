براد بيت يتحدث مع رائد فضاء في المحطة الدولية

براد بيت في اتصال مع رائد الفضاء في محطة الفضاء الدولية نيك هايغ، 16 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أجرى نجم هوليوود براد بيت، الإثنين، من مقر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اتصالًا مع الرائد الأميركي في محطة الفضاء الدولية نيك هايغ تطرقا خلاله إلى التبعات غير المتوقعة للحياة في مناطق انعدام الجاذبية.

وأوضح نيك هايغ أن «مسمار القدم لدي زال سريعًا لأني أمشي على طرفي قدميّ». ويشغل رائد الفضاء الأميركي محطة الفضاء الدولية حاليًا مع رائدين روسيين وآخر إيطالي. وقال: «لكن جلدي بات خشنًا في أسفل القدم وعند الأصبع الكبير لأني أمسك الأشياء دائمًا بأصبع القدم الكبير»، وفق «فرانس برس».

وأضاف رائد الفضاء: «هذا من الأمور الغريبة الكثيرة التي لا نفكر بها على الأرض». وعلق براد بيت، قائلاً: «هذا مذهل».

وأجرى الممثل الأميركي هذا الاتصال المباشر مع نيك هايغ من مقر «ناسا» في واشنطن، في محادثة استمرت عشرين دقيقة نقلتها الوكالة عبر قناتها التلفزيونية الخاصة.

ويروج بيت حاليًا لفيلم «أد أسترا» الذي يؤدي فيه دور رائد فضاء يقوم بمهمة محفوفة بالخطر في أقاصي المجموعة الشمسية.

وسأل براد بيت رائد الفضاء عن وتيرة الحياة في محطة الفضاء الدولية، وأتى الجواب بأن العمل يستمر من السابعة والنصف صباحًا إلى السابعة والنصف مساءً.

كذلك تساءل الممثل عما إذا تمكن رواد الفضاء من رؤية المحاولة الفاشلة لهبوط مركبة هندية أخيرًا على سطح القمر، وهو ما رد عليه هايغ بالنفي.

وفي النهاية، سأل براد بيت رائد الفضاء نيك هايغ عن الممثل «الذي أدى دور رائد الفضاء بصورة مقنعة أكثر، (جورج) كلوني (في فيلم «غرافيتي») أم بيت»، فكان جواب رائد الفضاء «أنت بالطبع».