هدم فندق مشيد على أنقاض عائدة لحضارة الإنكا في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 02:10 مساء
ورشة فندق شيراتون في وسط مدينة كوزكو (أ ف ب)

أمر القضاء البيروفي بهدم فندق تابع لسلسلة «شيراتون» في كوزكو أدى تشييده لتداعي جدران لحضارة الإنكا، العائدة إلى نحو خمسة عقود في حي مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويضع هذا القرار حدًّا لشد الحبال القضائي الذي كان قائمًا منذ ثلاث سنوات بين سلطات مدينة كوزكو، العاصمة السابقة لحضارة الإنكا الواقعة في شمال شرق البيرو، وشركة «آر آند جي ساك» البيروفية للبناء التي كلفت تشييد الفندق، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأمر القاضي بترميم الجدران التي تداعت خلال إعمار البناء، بحسب ما قال كارلوس سوموكورسيو، رئيس اللجنة الفنية في المجلس الإقليمي لكوزكو، وكان هذا الفندق الممتد على سبعة طوابق قد شيد في منطقة حيث لا يتخطى عادة علو المباني طابقين، وكانت وزارة الثقافة فرضت غرامة بقيمة 2.2 مليون دولار على الشركة المعنية، وبطلب من السلطات، أوقفت العام 2016 أعمال بناء المبنى الذي يقع في حي كوزكو الشاسع المدرج العام 1983 في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وبحسب السلطات، هدمت الشركة المعنية بالإنشاءات الجدران الأثرية من دون إذن بين 2012 و2014، وعلامة «شيراتون» تابعة لسلسلة الفنادق الأميركية «ماريوت إنترناشونال» التي تتخذ في ضاحية واشنطن مقرًّا لها.

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