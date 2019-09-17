أحمد مالك «جمَّال» يتفادى عصابات الذهب في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 12:27 مساء
من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في ولاية أستراليا الغربية الشهر المقبل (أرشيفية: الإنترنت)

اختارالمخرج الأسترالي رودريك ماكاي النجم الشاب أحمد مالك للمشاركة في بطولة تجربته الروائية الأولى «The Furnace»، التي تدور حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويلعب مالك دور جمّال يدعى حنيف، يستطيع عقد شراكة مع حطّاب هارب بحوزته تاج ذهبي. يتحتم على الثنائي خداع العصابات التي تقف على أهبة الاستعداد للاستيلاء على السبائك الذهبية المخبأة في موقد سري، وفقا لبيان.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في ولاية أستراليا الغربية الشهر المقبل.

يشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» عن دوره في فيلم «The Nightengale» وتريفور جاميسون وإريك طومسون وماهيش جادو وأسامة سامي.

وعن المشروع صرح المخرج رودريك ماكاي، قائلاً «أنا سعيد جدًا لأن لديّ فرصة لإلقاء الضوء على فترة مهمة، وبالكاد معروفة في تاريخ أستراليا. تحتفي هذه الفترة بالتنوع الثقافي للمؤسسين الأوائل، كما أنني متحمس للعمل برفقة الممثل الأسترالي الأيقوني ديفيد وينهام وإلى جانبه النجم المصري الشاب أحمد مالك، الذي يتميز بأداءات صادقة ستساهم في إرساء قواعد فترة حمي التهافت على الذهب».

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