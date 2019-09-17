أفريقيا ضيف شرف مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى

قلعة صلاح الدين في القاهرة (ارشفية:انترنت)

تحل قارة أفريقيا ضيف شرف الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، الذي ينطلق الأسبوع المقبل في القاهرة تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح في مؤتمر صحفي الأحد إن نحو نصف الدول المشاركة تنتمي للقارة السمراء، وينطلق المهرجان الذي تشرف عليه وزارة الثقافة في 21 سبتمبر، ويستمر حتى 26 من الشهر ذاته بمشاركة أكثر من 20 دولة من بينها إثيوبيا ونيجيريا ومالي وتنزانيا والسودان والمغرب والجزائر وتونس ومصر وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان وفرنسا ورومانيا واليونان، وفقا لوكالة رويترز.

تقام عروض المهرجان في أماكن أثرية وتراثية بالقاهرة هي قبة الغوري بحي الأزهر ومجمع الأديان في مصر القديمة وقلعة صلاح الدين حيث يقام الافتتاح والختام، أما الحدث الأبرز وهو «الكرنفال» السنوي الذي تجوب فيه جميع الفرق المشاركة بالمهرجان شارع المعز وتتفاعل مباشرة مع الجمهور فسيكون الأحد 22 سبتمبر.

واختير وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني شخصية المهرجان هذا العام «تقديرًا لما قدمه للثقافة المصرية بصفة عامة وللمهرجان بصفة خاصة من دعم واهتمام على مدى السنوات»، كما يكرم المهرجان مجموعة من الشخصيات المصرية منها الشيخ محمود علي البنا والقديسة فيرينا والمفكر الراحل مصطفى محمود.