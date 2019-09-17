«نتفليكس» تشتري حقوق مسلسل «ساينفيلد»

جيري ساينفيلد بطل مسلسل ساينفيلد وأحد مبتكريه (أ ف ب)

أعلنت خدمة «نتفليكس» الاثنين، حصولها على حقوق عرض مسلسل «ساينفيلد» الأميركي اعتبارًا من 2021، في إطار الجهود التي تبذلها منصات البث التدفقي لتعزيز مضمونها في ظل المنافسة المحتدمة في القطاع.

وتحاول «نتفليكس» تعزيز مضامينها من المسلسلات الجماهيرية، خصوصًا في ظل خسارتها حق عرض «فريندز» اعتبارًا من نهاية العام الحالي، وكذلك الأمر مع «ذي أوفيس» الذي ستتوقف عن عرضه اعتبارًا من 2021، وهما المسلسلان الأكثر مشاهدة على منصتها، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وحقوق البث الرقمي لمسلسل «ساينفيلد» مملوكة حاليًا لمنصة «هولو» التابعة لمجموعة «ديزني»، منذ 2015، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، ودفعت «أن بي سي يونيفرسال» 500 مليون دولار على خمس سنوات لحيازة حقوق «ذي أوفيس» فيما دفعت «وورنر ميديا» 425 مليونًا في مقابل حق عرض «فريندز» لخمس سنوات أيضًا.

وباتت المسلسلات القديمة ورقة أساسية في المنافسة في هذا القطاع، على مشارف إطلاق «آبل» و«ديزني» منصتيهما للفيديو بالبث التدفقي في نوفمبر قبل أن تنضم إلى هذه السوق «وورنر ميديا» و«أن بي سي يونيفرسال» في 2020.

أما «سوني» التي تملك فعليا حقوق «ساينفيلد» وتبيع حق استخدام هذا العمل للشركات الأخرى، فلم تنجح في الدفع قدمًا بمنصتها الخاصة «بلاي ستايشن فيو» ولم يكن لديها تاليًا مصلحة في استرجاع الحق الحصري لعرض المسلسل.

وإضافة إلى «فريندز» و«ذي أوفيس»، ستفقد نتفليكس حق عرض أفلام «ستار وورز» وإنتاجات «بيكسار» و«مارفل» التي كانت تبث جزءًا منها وهي مملوكة لمجموعة «ديزني» أيضًا.

