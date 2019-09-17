«نتفليكس» تشتري حقوق مسلسل «ساينفيلد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 10:25 صباحا
جيري ساينفيلد بطل مسلسل ساينفيلد وأحد مبتكريه (أ ف ب)

أعلنت خدمة «نتفليكس» الاثنين، حصولها على حقوق عرض مسلسل «ساينفيلد» الأميركي اعتبارًا من 2021، في إطار الجهود التي تبذلها منصات البث التدفقي لتعزيز مضمونها في ظل المنافسة المحتدمة في القطاع.

وتحاول «نتفليكس» تعزيز مضامينها من المسلسلات الجماهيرية، خصوصًا في ظل خسارتها حق عرض «فريندز» اعتبارًا من نهاية العام الحالي، وكذلك الأمر مع «ذي أوفيس» الذي ستتوقف عن عرضه اعتبارًا من 2021، وهما المسلسلان الأكثر مشاهدة على منصتها، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وحقوق البث الرقمي لمسلسل «ساينفيلد» مملوكة حاليًا لمنصة «هولو» التابعة لمجموعة «ديزني»، منذ 2015، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، ودفعت «أن بي سي يونيفرسال» 500 مليون دولار على خمس سنوات لحيازة حقوق «ذي أوفيس» فيما دفعت «وورنر ميديا» 425 مليونًا في مقابل حق عرض «فريندز» لخمس سنوات أيضًا.

وباتت المسلسلات القديمة ورقة أساسية في المنافسة في هذا القطاع، على مشارف إطلاق «آبل» و«ديزني» منصتيهما للفيديو بالبث التدفقي في نوفمبر قبل أن تنضم إلى هذه السوق «وورنر ميديا» و«أن بي سي يونيفرسال» في 2020.

أما «سوني» التي تملك فعليا حقوق «ساينفيلد» وتبيع حق استخدام هذا العمل للشركات الأخرى، فلم تنجح في الدفع قدمًا بمنصتها الخاصة «بلاي ستايشن فيو» ولم يكن لديها تاليًا مصلحة في استرجاع الحق الحصري لعرض المسلسل.

وإضافة إلى «فريندز» و«ذي أوفيس»، ستفقد نتفليكس حق عرض أفلام «ستار وورز» وإنتاجات «بيكسار» و«مارفل» التي كانت تبث جزءًا منها وهي مملوكة لمجموعة «ديزني» أيضًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة مبشرة عن مرضى السرطان