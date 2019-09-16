فيلم كوميدي يفوز في مهرجان تورنتو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 10:58 صباحا
الممثلة سكارلت جوهانسن خلال عرض جوجو رابيت في مهرجان تورنتو (أ ف ب)

نال فيلم «جوجو رابيت» الأحد، جائزة الجمهور في الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان تورنتو الدولي للسينما، ما قد يضع هذا الفيلم على مسار مؤد لجوائز أوسكار.

ويروي الفيلم وهو من إخراج تايكا وايتيتي الذي يقف وراء «ثور: راغناروك»، قصة صبي ألماني صغير خلال الحرب العالمية الثانية وصداقته مع نسخة متخيلة لادولف هتلر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقدم الفيلم على أنه عمل ساخر مناهض للحقد ويتمحور حول طفل عضو في شباب هتلر يعشق البزات النازية وعمليات إحراق الكتب، يكتشف ان والدته التي تؤدي دورها سكارلت جوهانسن تخفي شابة يهودية في قبو المنزل.

وتغلب الفيلم على أعمال أخرى في المسابقة الرسمية مثل «ماريدغ ستوري» من بطولة سكارلت جوهانسن أيضًا، والفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان «باراسايت» للكوري الجنوبي بونغ جون-هو.

وتحدد أصوات رواد المهرجان هوية الفائز بجائزة الجمهور وهي غالبًا ما تصيب في الترشيحات لجوائز أوسكار، فالأفلام السبعة الأخيرة الفائزة في تورنتو رشحت للفوز بجائزة أفضل فيلم، فاز اثنان منهما بالجائزة، من بينهما «غرين بوك» العام الماضي، ونال تاياما وايتيتي أيضًا جائزة أفضل مخرج فيما منحت المخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب جائزة أفضل موهبة نسائية ناشئة.

ويعتبر مهرجان تورنتو الأكبر في أميركا الشمالية مع اختيار 300 فيلم هذا العام من 84 بلدًا، وخلافًا للسنوات السابقة كشف عن جائزة الجمهور عبر الانترنت وليس في إطار مراسم ختام، وأقام المهرجان الاثنين عوضًا عن ذلك أول حفلة تكريم مكافأة على مسيرات استثنائية في عالم السينما مع استحداث جوائز، ونالت ميريل ستريب التي قدمت فيلمها الأخير «ذي لوندرومات» المستوحى في قضية اوراق بنما، جائزة أفضل ممثلة، وذهبت جائزة أفضل ممثل لبطل فيلم «جوكر» واكين فينيكس.
 

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