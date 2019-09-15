منتج «شريط 6» يعلن موعد تصويره

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 05:02 مساء
المنتج أحمد عبدالباسط والفنان خالد الصاوي (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل المنتج المصري أحمد عبدالباسط التحضيرات الأخيرة لبدء تصوير فيلمه الجديد «شريط 6» للفنان خالد الصاوي.

وأشار عبدالباسط إلى أن الفيلم يوجه مجموعة حقيقية من الرسائل للأهل في أهمية الأخلاق وأن الأموال لم تكن أساس التربية، ولكن هناك معايير أخرى يجب مراعتها، وفقًا لبيان.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير نهاية سبتمبر الجاري أو مطلع أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من باقي ترشيحات الأبطال المشاركين في العمل الذي يدور في إطار من الرومانسية التشويقية التي تحدث لمجموعة من الشباب يقعون في أزمات حقيقية نتيجة أزمة في الأخلاق والتربية.

فيلم «شريط 6» كان يحمل عنوان «نوستالجيا» قبل الاستقرار على الاسم الجديد، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج «فيلم أوف إيجيبت».

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