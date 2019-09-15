«أد أسترا» لبراد بيت في افتتاح مهرجان «الجونة السينمائي»

براد بيت في مشهد من فيلم «أد أسترا» (أرشيفية: الإنترنت)

يفتتح فيلم «أد أسترا» للنجم الأميركي براد بيت، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السينمائي» مساء الخميس 19 سبتمبر الجاري.

وعُـرض فيلم «أد أسترا» للمرة الأولى في الدورة الـ72 من مهرجان «البندقية السينمائي»، ويشارك في بطولته تومي لي جونز وروث نيجا.

تدور أحداث الفيلم حول رائد فضاء يسافر إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي؛ بحثًا عن والده المفقود منذ زمن طويل، ويكتشف خلال تلك الرحلة لغزًا يهدد بقاء الكوكب، وأسرارًا تتحدى طبيعة الوجود الإنساني.

وتقام فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.