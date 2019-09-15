«ليفينغ نيفرلاند» يفوز بجائزة «إيمي»

«ليفينغ نيفرلاند» يفوز بجائزة «إيمي» (ارشيفية:انترنت)

فاز وثائقي ينطوي على اتهامات جنسية لمغني البوب الراحل مايكل جاكسون بإحدى جوائز إيمي التلفزيونية، السبت، ولم يحالف الحظ المغنية بيونسيه في اقتناص أي جائزة.

ويحكي فيلم «الخروج من نيفرلاند» أو «ليفينغ نيفرلاند» قصة رجلين يقولان إن جاكسون كان صديقهما واعتدى جنسيًّا عليهما عندما كانا في سن السابعة والعاشرة من العمر، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل بمدينة لوس أنجليس يقام قبل الحفل الرئيسي لجوائز إيمي الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالة «رويترز».

واستقبلت أسرة جاكسون الوثائقي الذي عرض بعد عشر سنوات من وفاته بغضب عارم، كما أثار الفيلم جدلًا جديدًا حول إرثه، ونفت أسرة جاكسون وإدارة أملاكه ما جاء على لسان الرجلين ووصفوه بأنه «إعادة صياغة لادعاءات مشكوك فيها».

ولم يحصل فيلم «هومكامينغ» عن حفل لبيونسيه خلال مهرجان كوتشيلا العام 2018 على أي جوائز رغم ترشيحه في ست فئات، وتغلبت حلقة خاصة من برنامج «كاربول كاريوكي» صورها المذيع جيمس كوردن مع نجم فريق البيتلز السابق بول مكارتني لدى عودته لمدينة ليفربول مسقط رأسه على «هومكامينغ» في فئة المنوعات الخاصة المسجلة.

وحصل مسلسل «ذا سيمبسونز» الذي يعرض منذ فترة طويلة على جائزة إيمي لأفضل مسلسل رسوم متحركة، كما فاز برنامج «كوير آي» بأربع جوائز، وفاز فيلم «فري سولو» عن التسلق بسبع جوائز إيمي، إلى جانب جائزة أوسكار أفضل وثائقي التي حصل عليها هذا العام.

ومن المقرر أن يقام الحفل الذي تعلن فيه جوائز إيمي الأساسية في 22 سبتمبر في لوس أنجليس، ويقود مسلسلا «غيم أوف ثرونز» و«ذا مارفلوس مسز مايزل» المنافسة على جائزتي أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مسلسل درامي.