بلقيس أحمد تغني باللهجة المغربية «تعالى تشوف»

من كواليس تصوير فيديو كليب «تعالى نشوف» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة بلقيس أحمد أولى أغنياتها المنفردة باللون الغنائي المغربي، مصوَّرة بطريقة الفيديو كليب حملت عنوان «تعالى تشوف».

الأغنية من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبد الرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش، الذي تابع جميع الأمور المتعلقة بالعمل بداية من اللهجة والأوديو والفيديو، إلى لحظات إطلاقه أمام الجمهور.

واستغرق تجهيز الأغنية وتنفيذها وتصويرها ستة أشهر من العمل المتواصل، حيث أكدت بلقيس أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة إلى المغرب، الجمهور المغربي الذي وطالبها بتقديم أغنية من لونهم الموسيقي الغني، فما كان منها إلا أن قامت بالبحث عن أغنية تكون فاتحة الخير مع الأغنية المغربية وأمام الجمهور المغربي، موضحة أنها متفائلة جدًّا بها، ولهذا أصرت على حضور حفل إطلاق الأغنية بنفسها وحضور جميع طاقم عمل الأوديو والفيديو.

تم تصوير أغنية «تعالى تشوف» على مدار يومين في مدينة مراكش المغربية، بالاستعانة بطاقم فني من هوليوود لإنجاز الكليب، مستخدمين تقنية «الموشين كنترول» ليكون عملًا متكاملًا محترفًا بنكهته العالمية المتميزة، متضمنًا عرضًا راقصًا مميزًا، وهو نفسه الذي تم عرضه خلال حفل الإطلاق في كازابلانكا.

وطُرحت الأغنية عبر قناة بلقيس على موقع «يوتيوب»، إلى جانب عرضها عبر مجموعة من القنوات الفضائية المغربية والعربية الشهيرة، وتم توزيع الأغنية على محطات الإذاعات المغربية والعربية أيضًا.

من كواليس تصوير فيديو كليب «تعالى نشوف» (خاص لـ بوابة الوسط)