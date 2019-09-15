جامعة سبها تحتضن اللقاء السنوي لطلاب الدراسات العليا

جامعة سبها تحتضن اللقاء السنوي لطلاب الدراسات العليا

شهد مركز اللغات بسبها اللقاء السنوي لطلاب الدراسات العليا والمعيدين بجامعة سبها، بحضور إدارة الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقال عميد الجامعة، الدكتور مسعود الرقيق لـ«بوابة الوسط»، إن اللقاء يهدف لدراسة عدد من المواضيع والصعوبات التي تواجه هذا الشريحة وتقديم الخدمة الإرشادية المناسبة، إلى جانب توضيح القوانين واللوائح للطلبة.

وأوضحت سارة عبدالقادر محمد من قسم الإعلام: «أنا معيدة منذ أربع سنوات، وخلال هذه الفترة لم أستطيع تقديم أي شيء علمي أو المشاركة في الندوات أو المحاضرات، والقسم مهمش ومهمل ويعاني قلة الإمكانات، والأداء في هذا القسم ضعيف جدًّا».

وشهد اللقاء عرض عدة أوراق علمية حول القوانين واللوائح لمرحلة الدراسات العليا، إلى جانب دليل الدراسات العليا وآلية تقديم المنح محليًّا ودوليًّا، إضافة إلى مواكبة الجودة في الدراسات العليا.

جامعة سبها تحتضن اللقاء السنوي لطلاب الدراسات العليا