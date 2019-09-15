وفاة مغني الروك الأميركي إيدي ماني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 01:11 مساء
توفي مغني الروك الأميركي إيدي ماني عن 70 عاما (أ ف ب)

توفي مغني الروك الأميركي إيدي ماني الذي سطع نجمه في السبعينات والثمانينات عن 70 عامًا، بحسب ما نقلت مجلة «فراييتي» عن مصدر من عائلته.

وكشف ماني، في أغسطس، إصابته بسرطان في المريء بات في مرحلة متقدمة.

وجاء في بيان نشرته وكالة «فرانس برس»، «تعلن عائلة ماني ببالغ الأسى وفاة إيدي هذا الصباح. ونحن على يقين من أن ذكراه ستبقى حية عبر موسيقاه».

وُلد إدوارد جوزيف ماهوني في بروكلين في 21 مارس 1949. وسطع نجم المغني والمؤلف في السبعينات والثمانينات بفضل أشرطة مصورة لأغانيه المطعمة بالفكاهة في بدايات محطة «إم تي في».

ومن أشهر أعماله، «تايك مي تونايت» و«تو تيكيتس تو بارادايس» و«بايبي هولد أون».

وخلال السنوات الأخيرة، عُـرض برنامج لتلفزيون الواقع عن ماني وعائلته تطرق إلى مشاكله الصحية.

وفي العام 2001، انضم الفنان إلى برنامج للإقلاع عن إدمان الكحول.

ماني كان يحضِّر ألبومًا جديدًا في الاستوديو قبل تشخيص إصابته بالسرطان. وقد ألغى جولة كانت مرتقبة في صيف العام 2019 للتركيز على صحته.

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