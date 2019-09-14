القاهرة تعلن موعد افتتاح قصر محمد علي باشا

عمّال يشاركون في ورشة ترميم قصر محمد علي باشا في العاصمة المصرية القاهرة في 12 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأثرية المصرية إعادة افتتاح قصر «مؤسس مصر الحديثة»، محمد علي باشا، بعد انتهاء ترميمه في 2020.

وكان هذا الحاكم المتحدر من أصول ألبانية شيّد هذا القصر الواقع في القاهرة سنة 1808، في مطلع فترة حكم طويلة (1805-1849) على مصر التي كانت حينها جزءا من السلطنة العثمانية، وفق «فرانس برس».

ويتركز جزء كبير من الأشغال الحالية على ترميم اللوحات الزيتية الثمينة والثريات الضخمة، في هذا القصر ذي الأسقف العالية والذي يمزج بين النمطين الغربي والشرقي. ويتسم العمل على اللوحات بدقة خاصة.

وأوضح مدير الموقع، محمد صادق، أن الأشغال بدأت بإزالة آثار عمليات الترميم السابقة قبل بلوغ طبقات الألوان الأصلية.

كما تشمل الأشغال الجهة الخارجية من القصر المحاط بحدائق ضخمة تمتد على حوالى 24 هكتارا. وفي 2015، ألحق هجوم بسيارة مفخخة كان يستهدف مقرا أمنيا مجاورا وأعلنت مجموعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتها عنه، أضرارا بمبنيين.

وقالت رئيسة مشروع الترميم، مريم يوسف، إن القصر يكتسي أهمية خاصة لأنه بني باستخدام التقنية الأكثر تقدما في ذلك الزمن. كما اشتمل الموقع على إمدادات للكهرباء، ما شكّل سابقة حينها.

وأشار محمد صادق إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على بنية الموقع بعدما بات الخشب المستخدم في الداخل قديما.

أدخل محمد علي باشا الضابط السابق في الجيش العثماني، إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة في مصر، إذ انتهج سياسة مستقلة عن العثمانيين. وأقام مؤسسات معاصرة وأنشأ بنى تحتية كبيرة.

وتقرب كلفة أشغال ترميم القصر من 195 مليون جنيه مصري (11,9 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يعيد الموقع المرمم فتح أبوابه في يونيو 2020 وفق وزارة الآثار.